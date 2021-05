Hulpverlener uit Staphorst voor rechter op verdenking van ontucht en seksueel misbruik in Malawi

Mensenhandel

De tweede zaak gaat om ontucht met meerdere minderjarige vrouwen. Volgens mensenrechtenorganisatie Eye of the Child was A. betrokken bij mensenhandel van drie meisjes. Hiervoor is de man in september aangehouden.

Na de aanhouding heeft Timotheos de directeur op non-actief gesteld. A. is sinds 2011 werkzaam in Malawi. Daarvoor was hij een bekend gezicht in Staphorst. A. was onder meer secretaris van de lokale SGP en was leraar op de Prins Mauritsschool.