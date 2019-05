Ideeën voor centrum Staphorst spuien tijdens potje Stadtego

Stadtego is afgeleid van het spel Stratego en een interactieve werkvorm, die ondernemers, gemeenten, inwoners en vastgoedpartijen helpt samen te werken bij vraagstukken rond het centrum of winkelgebied.

,,Of het nu gaat om het aanpakken van leegstand, het transformeren van een winkelgebied of het toekomstbestendig maken van de binnenstad; Stadtego zorgt voor een frisse blik op visie én uitvoering’’, meldt het Stadtego-team, dat bestaat uit experts van Het Oversticht, IAA Architecten en Invocate.

De Stadtego-avond op dinsdag 14 mei in Hotel Waanders is een initiatief van de Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen (OSR). Samen met de gemeente Staphorst wil de OSR de wensen en behoeften van ondernemers, inwoners en consumenten voor het centrum van Staphorst in beeld brengen.

Sfeer

Joop Alssema, de oud-burgemeester van Staphorst, is voorzitter van de ondernemersvereniging. De belangenvereniging voor de winkeliers in Staphorst en Rouveen telt 60 tot 70 leden. ,,Ik hoop dat er maatregelen uitkomen waardoor mensen wat langer in het centrum vertoeven en dat het centrum wat meer sfeer krijgt’’, zegt Alssema.

Het gebied waar het dinsdagavond 14 mei om draait, wordt begrensd door de A28, de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden/Groningen, het gemeentehuis en verzorgingshuis De Berghorst. De hoofdthema's voor het Staphorster Stadtego zijn: ‘goed bereikbaar centrum’, ‘verkeersveilig gebied’, ‘veelzijdig winkelaanbod’, ‘ontmoeten en langer verblijven’ en ‘openbare ruimte om trots op te zijn’. ,,Deze hoofdthema’s liggen om het Stadtegospel. Daar kunnen deelnemers hun pionnen op zetten en aangeven waarom ze dat doen’’, zegt winkeliersvoorzitter Alssema.

Centrumvisie

Deze wensen en behoeften worden meegenomen in de aanloop naar een nieuwe detailhandelsvisie en uiteindelijke centrumvisie van de gemeente Staphorst, zegt gemeentewoordvoerder Lidy Uiterwijk Winkel. ,,Ieders mening is belangrijk en telt even zwaar mee. Dit is het moment om de visie van inwoners, consumenten en ondernemers op het centrum van Staphorst te delen.’’ Ook worden inwoners en consumenten aangespoord hun ideeën, die er na realisatie voor zorgen dat ze vaker in de kern van Staphorst komen, te ventileren.