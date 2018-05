IJhorstse stromeesteres Pietje (82) schept een wereld van stro

Wie in de werkruimte van Pietje Kuiper rond struint, valt van de ene verbazing in de andere. De erkende 'stromeesteres', want dat is ze, maakt ware kunstwerken. Allemaal uit het blote hoofd. Stieren, hanen, schapen, aalscholvers, ze komen in stro onder haar handen tot leven. In het buitenland staat deze kunstvorm in hoog aanzien, in Nederland is het een ondergeschoven kindje. Ten onrechte, zo bewijst Pietje Kuiper.