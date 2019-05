Illegale crossers zitten AMBC Staphorst dwars

Motorsportclub AMBC in Staphorst heeft de politie en gemeente ingeschakeld om illegale crossers op de tijdelijke baan pal langs de A28 aan te pakken. Het seizoen begint voor AMBC volgend weekend met de Pinksterraces, maar nu al wordt er regelmatig op het akkerland gereden. ,,We doen een appel op het gezonde verstand.”

Volledig scherm DS-2019-4408 Staphorst - crossterrein AMBC verboden borden© wilbert bijzitter © Wilbert Bijzitter ‘Verboden toegang voor onbevoegden’, staat er met priemende rode letters op de witte borden langs de baan van motorsportclub AMBC, die voorzien zijn van stickers van de politie en de gemeente Staphorst. Ook staat er dat op het terrein ‘artikelen van strafrecht’ van toepassing zijn. ,,We hebben hekken geplaatst en linten opgehangen om de toegang naar de baan af te sluiten”, legt voorzitter Bé Veen uit. ,,De baan is dan wel aangelegd, maar nog niet geschikt om op te rijden. De grond moet eerst inklinken. Ook willen we na overleg met Rijkswaterstaat nog zwarte doeken ophangen, zodat het verkeer op de A28 niet wordt afgeleid.”

In de startblokken

De club kreeg de afgelopen weken meerdere belletjes van inwoners die zagen dat er al naar hartenlust werd gereden op het terrein. Logisch ergens ook, vindt voorzitter Veen, die zegt dat leden van de club in de startblokken staan. ,,We weten overigens niet of het ook leden van AMBC die nu op de baan crossen. Als de politie ze snapt dan worden ze aangehouden. En wij zullen een stevig gesprek met diegene voeren. AMBC ligt nu eenmaal onder een vergrootglas, en we doen er alles aan om ons aan de voorschriften te houden.”

Bron van ergernis

De voorzitter doelt daarmee vooral op de jarenlange strijd die AMBC voert om een eigen locatie te kunnen houden. De club is nu niet voor het eerst uitgeweken, omdat de echte baan aan 't Wiede Gat door omwonenden als een bron van ergernis wordt gezien en de gemeente gedwongen wordt te handhaven. Nu ligt er een pakket aan maatregelen klaar, onder meer verhoging van een geluidswal, maar of dat voldoende is om de baan opnieuw te mogen openen moet de rechter beslissen. ,,Het zou jammer zijn als we nu de publieke opinie tegen zouden krijgen, omdat leden van ons clandestien de voorlopige baan gebruiken. Dat is vermoedelijk niet het geval, maar toch. We willen proberen alles zo netjes mogelijk te doen.”

Politie