In manege met nieuwe bodem willen ruiters graag springen

,,We kregen hele positieve reacties van de ruiters, ze vonden het een prima bodem”, zegt Henny Bijma. Het was de tweede grote en dure klus in een jaar tijd. Eerder al was het dak vervangen. ,,Het lekte op verschillende plekken en de bedekking bestond uit asbest. Dat wil je niet meer in deze tijd”, aldus Van Diepen. “Er was flink gespaard en dankzij een fantastische groep vrijwilligers hebben we de kosten wat kunnen drukken, maar het waren wel twee enorme investeringen.”