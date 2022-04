In vier dagen 2000 meter zwemmen? In Staphorst wordt weer een vierdaagse gehouden

video Wonder van Staphorst of nuchter boerenver­stand: ‘Aerosolen ventileer je niet weg’

In Staphorst produceert Martin van der Sluis met zijn bedrijf luchtfilters die fijnstof en aerosolen verwijderen. Dat doen ze in Peking op hotelkamers van onze olympiërs én in klaslokalen om de hoek. Er werd al gespeculeerd over het ‘wonder van Staphorst’ toen de besmettingsaantallen hier opvallend laag bleven. Vanuit de overheid bleef het lang stil. ,,Ik voel me soms een roepende in de woestijn.”

12 februari