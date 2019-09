Inbreker brengt in Staphorst eigen ladder mee, maar vergeet die weer bij zijn vlucht

Politie waarschuwt motorcros­sers op maislanden: ‘Boer kan vergunning verliezen’

16:32 De politie heeft meerdere meldingen gekregen over motorcrossers die rijden op akkers bij Staphorst waar de mais recent is geoogst. Het crossen kan een boer grote problemen opleveren als zaden of gewassen vernield worden en de politie waarschuwt daarom om dit niet meer illegaal te doen. De gewassen staan op het land om de uitspoeling van stikstof te voorkomen.