Informateur aan de slag in Staphorst

Er gaat een informateur aan de slag die de besprekingen en onderhandelingen begeleidt om in Staphorst te komen tot een nieuwe coalitie. Dat liet SGP-fractievoorzitter Lucas Mulder, die namens de grootste fractie het voortouw neemt in de coalitievorming, vanavond weten in de raadsvergadering waarin de verkiezingsuitslag werd geduid.

Op zijn uitnodiging komen de fracties komende dinsdag in vergadering bijeen en wordt de informateur benoemd. ,,Niet nieuw overigens, bij de vorige twee coalitiebesprekingen in Staphorst gebeurde dat ook.”

Mulder noemde andermaal blij te zijn met de zetelwinst van de ChristenUnie. ,,De christelijke identiteit van Staphorst is daarmee bevestigd.” Coalitiegenoot CDA heeft 472 stemmen verloren ten opzichte van 2014, de CU heeft er ruim 700 gewonnen. Of dat de weg vrijmaakt naar een twee partijen-coalitie blijft gissen. ,,In feite heeft de kiezer het beleid van het CDA afgestraft”, concludeerde Mulder.

Vertrouwen

Alwin Mussche (CU) beaamt dat de verkiezingen iets teweeg hebben gebracht. ,,Wat zegt de uitslag en wat is er gaande in Staphorst? Wij zien de verkiezingsuitslag als vertrouwen zoals het bestuur de afgelopen 4 jaar is gevoerd”. Mussche riep op om te komen tot een raadsakkoord, waarbij alle partijen betrokken zijn. ,,We moeten er zijn voor alle Staphorsters. Ook voor de stemmers op de partijen die verloren hebben. Vanuit dat raadsakkoord gaan we wel verder naar een coalitie-programma”. De verkiezingsuitslag ziet Mussche als een baken van vertrouwen zoals de coalitie van SGP, CU en CDA de afgelopen 4 jaar heeft gewerkt.