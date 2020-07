Inwoners Rouveen gaan gevaarlijke kruisingen aanwijzen om op te knappen

Staphor­ster Stipwerk op de voetbal­club: ‘We willen niet direct een kruisje achter onze naam’

11:08 Voetbalvereniging Staphorst laat niets aan het toeval over in aanloop naar de eerste wedstrijd op sportpark Het Noorderslag. Oh ja, let goed op de blauwe stippen: alleen dáár mag je staan.