Inwoners Staphorst en Dalfsen hebben in deze regio het meeste vermogen

In Oost-Nederland hebben de inwoners van de gemeenten Staphorst en Dalfsen gemiddeld het meeste geld. Dat blijkt uit een overzicht van CBS en Localfocus van vandaag. Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens steeg in 2016 met bijna 10 procent tot 22.100 euro.

Het doorsnee vermogen is vooral toegenomen omdat woningen in waarde zijn gestegen. Zonder de eigen woning blijkt het vermogen even hoog als in 2015. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. In Staphorst is het doorsnee vermogen van huishoudens 184.200 euro. Voor Dalfsen kan 153.500 euro genoteerd worden.

Lelystad

In bijna alle gemeenten nam het doorsnee vermogen in 2016 toe ten opzichte van een jaar eerder. Met name in enkele (middel)grote gemeenten, waaronder Almere, Dordrecht, Lelystad (2.200 euro) en Amersfoort, steeg het doorsnee vermogen sterk. Het vermogen van huishoudens in deze gemeenten is echter alsnog lager dan het landelijk gemiddelde.

Met een doorsnee vermogen bijna 281 duizend euro was Laren de meest vermogende gemeente van Nederland. De top-tien werd verder gedomineerd door een aantal kleine gemeenten in Noord-Brabant: Sint Anthonis, Alphen-Chaam, Oirschot, Haaren, Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek. Hier wonen naar verhouding veel ouderen die gedurende hun leven een flink vermogen hebben opgebouwd.

Meer miljonairs