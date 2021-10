Inzet voor reddingshonden levert Karin uit Rouveen lintje op

Karin Paans-Hartog uit Rouveen heeft zondagmiddag een lintje gekregen voor haar werk voor honden die mensen kunnen opsporen. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg de bij deze onderscheiding behorende versierselen in Heino van burgemeester Jan ten Kate van Staphorst.

Al meer dan 25 jaar zet Paans zich in voor de Reddingshondenwerkgroep Overijssel. Ze was in 1995 een van de oprichters van de stichting die met deskundige reddingsteams met honden helpt bij het opsporen van vermiste personen. Vanaf de oprichting is ze ook zelf als hondengeleider met haar eigen honden inzetbaar.

Inzet in Nederland en buitenland

Dat is niet het enige wat ze binnen de werkgroep doet. Ze maakt vanaf het begin uit van het bestuur, is een van de drie instructeurs die belast is met de opleiding van de teams met geleider en hond en treedt op als coördinator bij daadwerkelijke inzetten. Deze vinden plaats in Nederland en de grensstreken van de omliggende landen. Paans geeft tevens lezingen en demonstraties om te zorgen voor financiële ondersteuning om het werk te kunnen doen.

Paans heeft het krijgen van het lintje niet alleen te danken aan haar inzet voor de reddingshonden. Ze zat twaalf jaar in het bestuur van de Kynologenclub KC Hoogeveen en was van 1991 tot 1997 bestuurslid van de Volleybalvereniging Flash in Nieuwleusen. De uitreiking vond zondagmiddag plaats bij de - door corona uitgestelde - viering van het 25-jarig bestaan van de Reddingshondenwerkgroep Overijssel in Heino.