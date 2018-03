Jan Talen met opgeheven hoofd weg uit de politiek

Stank voor dank noemt hij voorzichtig. "Ik wist vooraf dat het behalen van een raadzeteltje moeilijk zou worden. De uitkomst raakt mij. Afgezien van het feit dat ik mij vaak een dolende in de woestijn voelde had ik gehoopt om meer bijval van de kiezer". Driehonderd stemmen haalde zijn DPS. Die score is te weinig voor een raadszetel "Zeer teleurstellend. We wilden een ander kant op, burgers via een direct forum hun mening te laten geven. Immers, het gaat niet om 1 keer in de 4 jaar kiezen voor een partij. Actuele onderwerpen moeten op het moment dat het er in de politieke beraadslaging heet wordt nadrukkelijk punt van aandacht zijn. Jammer dat het aan Staphorst voorbij gaat", zegt Talen. Hij zwelgt niet in verdriet of rancune. "Het komt in de politiek zoals het komt. Ik heb mij naar eer en geweten ingezet voor de belangen van de gemeente Staphorst. Ik ga met opgeheven hoofd weg. Of ik ooit terugkeer? dat weet ikzelf daags na de uitslag ook niet".