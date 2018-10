Jeugd Staphorst raapt massaal eikels voor zakcentje

video Zwaaien met ‘kanonsko­gels’ op NK in Nieuwleu­sen

19 oktober Menig bezoeker van sportscholen en fitnesscentra werkt zich ermee in het zweet: de 'kettlebell’. Een soort kanonskogel met handvat, in allerlei kleuren, waarmee je lekker kunt slingeren en zwaaien. Maar met deze metalen bollen, die in gewicht oplopen van 8 tot 32 kilo, wordt ook een officiële sport beoefend. Jan-Hein van de Wiel is een van de circa negentig leden van de KettlebellSportBond Nederland, en tevens jury- en bestuurslid. De 39-jarige inwoner van Kloosterhaar haalde het NK naar FitFabrique Nieuwleusen, waar de geboren Brabander zelf werkzaam is als personal trainer en manager.