Jongeren in Staphorst zijn de fiets beu en kiezen massaal voor een rijbewijs

In Staphorst zijn de lesauto's niet aan te slepen. Het dorp is één van de landelijke koplopers van jongeren met een rijbewijs, blijkt uit cijfers van het CBS. 87 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar is hier in het bezit van het roze pasje.

Volgens een instructeur van Rijschool Kruidhof uit Staphorst is het voor jongeren in het dorp vooral praktisch om een rijbewijs te hebben. ,,In de grote steden kunnen ze met het openbaar vervoer. Als je vanuit Staphorst naar Zwolle wilt, moet je met de fiets en daar hebben jongeren niet altijd meer trek in. Onze rijschool draait veel op leerlingen uit Staphorst."

De cijfers van het CBS gaan over het jaar 2015. Landelijk gezien had 68 procent van de Nederlanders tot 30 jaar toen een autorijbewijs. Naast Staphorst hebben ook veel jongeren in Tubbergen, Reusel-De Mierden, Oirschot, Aalburg hun rijbewijs; meer dan 85 procent.

Stad en platteland

Ook het aantal jongeren die in het bezit zijn van een auto is in Staphorst hoog. Staphorst staat in deze regio bovenaan, met 49 procent. Volgens het CBS lopen jongeren in de grote steden sowieso achter op hun leeftijdsgenoten van het platteland als het gaat om het hebben van een auto. Op iedere vijf mensen tussen de achttien en dertig jaar hebben er in niet-stedelijke gebieden twee een auto, tegenover één in de stedelijke gebieden.

Lelystad is met 57 procent de hekkensluiter in deze regio wat betreft jongeren met een rijbewijs. In Zwolle bezitten de minste jongeren een auto van alle gemeenten in deze regio. Slechts 26 procent is daar in het bezit van een bolide.

Bekijk hieronder het percentage jongeren in jouw gemeente met een rijbewijs: