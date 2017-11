Jongerenraad: Staphorst heeft een drugsprobleem

Het adviesorgaan hield onlangs een enquête over drank- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Staphorst. Er werd door 774 personen gereageerd. Daarbij gaven 30 Staphorsters aan elke week naar drugs te grijpen, een even grote groep doet dit af en toe, terwijl 60 mensen stellen zelden drugs te gebruiken. 'Al deze mensen zijn de drempel overgestapt en zeggen 'ja' tegen drugs. Let wel dat deze enquête een afspiegeling is van een klein deel van onze gemeente. We mogen ervan uitgaan dat meer mensen wekelijks drugs gebruiken', waarschuwt de jongerenraad in een schrijven aan de gemeenteraad van Staphorst.

Toename

Lubbert Talen, fractievoorzitter van grootste partij SGP, kende deze cijfers nog niet, maar weet dat de drugsproblematiek de laatste jaren toegenomen is in de plattelandsgemeente. ,,De afgelopen tijd hebben we verschillende gesprekken gevoerd over drugsgebruik in onze gemeente. Ik ben ervan geschrokken", stelt de coalitieleider. ,,Tien jaar geleden werd er nauwelijks drugs gebruikt in Staphorst, eigenlijk liepen we uit de pas met de rest van het land. Nu zijn we niet meer anders dan andere dorpen." Volgens Talen werd je vroeger verbannen uit de groep als je naar verdovende middelen greep. ,,Dat is nu schijnbaar niet meer het geval..."

De Jongerenraad vindt dat er veel meer gedaan moet worden aan voorlichting en preventie op het gebied van drugs. 'Want we signaleren dat het gebruik onder jongeren steeds normaler wordt'. Ze vindt bij de SGP, sinds jaar en dag de grootste partij in Staphorst, een luisterend oor. De partij wil in de volgende coalitieperiode meer voorlichting over de schadelijke effecten van drugs. ,,Alcohol kun je nog op toezien, maar drugs zijn helemaal aan de openbare ogen onttrokken."

Alcohol

Daarnaast presenteert de Jongerenraad alcoholcijfers. Op de vraag of alcohol wordt genuttigd, geeft 62 procent van de ondervraagden aan dit wekelijks te doen. Een kwart stelt af en toe een glas drank achterover te slaan, terwijl 13 procent 'zelden tot nooit' heeft aangevinkt. De respondenten vinden deze cijfers niet zo schokkend, 15 procent geeft aan zich zorgen te maken over het alcoholgebruik. Drugsgebruik wordt als een groter probleem gezien (37 procent). Het grootste deel (48 procent) haalt de schouders op over de Staphorster alcohol- en drugscijfers.