Kamerlid Sylvana Simons na Staphorst-clash met minister Dilan Yeşilgöz: ‘Zij brengt mij in gevaar’

GroenLinks en BIJ1 willen debat over ‘Zwarte Piet-ge­weld’ in Staphorst: ‘Buitenspo­rig en racistisch'

Jesse Klaver van GroenLinks en Sylvana Simons van BIJ1 vragen samen een debat aan over het ‘Zwarte Piet-geweld’ in Staphorst. ‘Wat in Staphorst gebeurde is buitensporig en racistisch’, stelt Klaver op Twitter.

22 november