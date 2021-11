Kapelmeester Barteld Luning uit Staphorst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De onderscheidingen en versierselen werden uitgereikt tijdens het jaarlijkse blaaskapellenfestival ‘Fest der Blasmusik’ dat zaterdag in theater De Meenthe in Steenwijk werd gehouden. Barteld Luning (78) is nauw betrokken bij de organisatie van het evenement, maar werd dit keer zelf verrast.

Luning zet zich sinds 1963 onafgebroken in voor de instrumentele amateurmuziek. Zo leidde hij tal van jeugdige muzikanten op en bestuurde diverse muziekverenigingen en blaaskapellen. Ook is hij betrokken bij verschillende belangenorganisaties, waaronder de Muziekbond Groningen Drenthe (MGD).

Ondertussen was Luning, die in Staphorst woont, dirigent van bijvoorbeeld muziekvereniging Prinses Margriet Rouveen/Staphorst en Amicitia in Musselkanaal. Datzelfde of iets soortgelijks deed hij in onder meer Ruinerwold, Stadskanaal en Leek.