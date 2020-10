Kerkdienst in Staphorst: Minder bezoekers, minder zingen en geen mondkapjesplicht

UpdateDe flink in opspraak geraakte Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst heeft de knoop doorgehakt. Zo gaat de kerkdienst er morgen uitzien: het aantal bezoekers wordt verminderd, maar niet tot een maximum van dertig bezoekers. Er zal minder worden gezongen en mondkapjes zijn niet verplicht.

De telefoon van Albert Bouwman, secretaris van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in Staphorst staat roodgloeiend. ,,Ik kan hem bijna niet meer vasthouden”, grapt hij. Hoeveel bezoekers morgen de kerk in mogen, wil Bouwman alleen niet zeggen. ,,Dat getal van 600 had ik nooit moeten noemen. U wilt niet weten hoeveel spijt ik daarvan heb.”

De secretaris legt uit dat er een rooster is gemaakt waar de gemeenteleden zich aan moeten houden. ,,Dat rooster kunt u nog niet zien, want dat is nog niet af”, zegt Bouwman. Er zullen morgen wederom drie kerkdiensten plaatsvinden in de HHK. Bouwman legt uit dat het rooster wordt gemaakt op achternaam: hypothetisch gezien mogen de kerkgangers waarvan de achternaam begint met een A tot en met H naar dienst 1, die van I tot en met R naar dienst 2 en die van S-Z naar dienst drie.

Maatregelen in Staphorst 1. Het aantal bezoekers per kerkdienst wordt verminderd. De gemeenteleden dienen de indeling volgens het rooster aan te houden. 2. In de eredienst zullen er minder psalmen gezongen worden 3. Aangezien er geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen.

Verontwaardiging

Vorig weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend werd dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen. Hoewel religieuze bijeenkomsten waren uitgezonderd van een maximum aantal bezoekers, leidde de dienst tot veel onbegrip.

Naar aanleiding van de publieke reactie op de uitzonderingspositie van kerken in Nederland ging minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in gesprek met het zogenoemde Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Dit samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen vroeg kerken vervolgens hun verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van het coronavirus en ‘met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30'.

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst nam niet direct een besluit over hoe zij invulling zouden geven aan deze oproep. Maar nu, een dag voor de druk bezochte zondagse kerkdienst, is daar de online verklaring. ,,De gemeente was al op de hoogte, voor u schrijf ik een bericht op onze website”, aldus Bouwman.

Andere kerken en moskeeën

Vanwege de situatie in Staphorst moesten ook andere kerken gehoor geven aan de oproep om het maximum aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig per dienst. ,,Het is natuurlijk een reactie op Staphorst en dat is jammer”, was een veel gehoorde reactie in kerken in Oost-Nederland.

In de Centrum Moskee in Deventer is er nooit een discussie geweest over mondkapjes. Ze werden gewoon altijd door iedereen gedragen, al vanaf dat de moskee weer open mocht. Op het azuurblauwe tapijt van de gebedsruimte stonden sportpionnetjes om de afstand te houden en iedereen nam zijn eigen gebedsmatje mee. Toch sluit ook zij nu (op vrijdag) haar deuren.

Turkse moskeeën in Nederland gaven aan dat zij niet terug willen naar dertig bezoekers, omdat zij geen onderscheid kunnen maken in wie de dienst dan wel bij mag wonen en wie niet. Daarom is er de hele maand oktober geen vrijdaggebed in deze moskeeën.

,,Het meest radicale besluit”, zei Oguzhan Akdemir, woordvoerder van de Centrum Moskee in Deventer, eerder. ,,Al vanaf maart hebben we altijd méér maatregelen genomen dan het RIVM oplegt. We hebben bij moskeeën nog niet te maken gehad met besmettingen. Maar we hebben gezien wat zo’n grote kerkdienst als in Staphorst losmaakt in de samenleving.”

