‘Kerkdienst in Staphorst moet naar maximaal 30 personen’

Ja, er is genoeg ruimte in de kerk (18%)

Nee, ook in de kerk moeten we een maximum van 30 mensen aanhouden (73%)

In de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst zitten vandaag drie keer zeshonderd mensen, op afstand van elkaar, om één van de diensten bij te wonen. Eerder deze week ontstond ophef op social media nadat Scriba Albert Bouwman mondkapjes niet praktisch achtte tijdens de dienst. Het kabinet adviseerde vorige week met klem om mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. ,,Het zingen is voor ons een wezenlijk onderdeel van de dienst, met een mondkapje wordt dat mompelen’’, aldus Bouwman.