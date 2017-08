Kerktorens Staphorst en Rouveen levensgevaarlijk

Beide torens aanpassen vraagt om een investering van 15.000 euro. ,,Het beklimmen van de torens gebeurt niet vaak", laat Bertran Oosting, woordvoerder van de gemeente Staphorst, weten. ,,Hooguit in het kader van onderhoud."

Houten ladders

De torens van de dorpskerken in Staphorst en Rouveen schieten op meerdere fronten tekort en zijn voor medewerkers niet veilig. Zo moeten houten ladders op de verschillende zolders vervangen worden door trappen met een leuning en moeten de trapgaten worden voorzien van luiken. Er komen hekken langs de trapgaten en er moeten bijvoorbeeld oogbouten bevestigd worden, waar personeel met een veiligheidsharnas aan kan haken.

Onbetrouwbaar

Bij de kerktoren in Rouveen moeten ook tussenzolders gemaakt worden, omdat de stijghoogte tussen de verschillende verdiepingen te groot is. Ook is de ladder in de klokkenstoel, de stellage waar de klokken in hangen, onbetrouwbaar. De aanpassingen in de toren in Staphorst gaan 5.000 euro kosten en de aanpassingen in Rouveen 10.000 euro. Deze kosten worden gedekt in het meerjarenonderhoudsplan.

Niet meer vlaggen

Er wordt sinds 2011 niet meer gevlagd vanuit de kerktorens, omdat het niet veilig is. In de begroting van 2017 is een bedrag gereserveerd om dit weer mogelijk te maken, maar de raad heeft dit bij de begrotingsbehandeling in november 2016 geschrapt. ,,Toch was er bij de SGP de behoefte om de risico's en kosten voor het vlaggen vanaf de kerktorens onder ogen te zien", zegt Oosting. Na veiligheidsmaatregelen is de toren weer goed te bereiken, maar mag het uithangen van vlaggen nog steeds niet.

Uiterst onveilig

Het is een spannende handeling. Het werd vroeger liggend vanuit een galmgat gedaan. Een dappere medewerker lag dan in de opening in de muur en kon zo naar beneden vallen. Uiterst onveilig dus. Een mogelijkheid is de vlaggenmasten vervangen, maar de krappe kerktorens vragen om telescopische masten. Daar hangt een prijskaartje van 25.000 euro voor handbediende masten en 33.000 euro voor elektrische masten aan. Dit maatwerk is volgens het college te duur.

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden in de torens van start gaan.