Kick Out Zwarte Piet richt zich opnieuw op Staphorst: ‘inclusieve sinterklaaspakketten’ naar scholen gestuurd

Beelden relschop­pers sinter­klaas­in­tocht Staphorst herkenbaar getoond: één persoon al eerder herkend

Op basis van tips is de identiteit van één relschopper die over de schreef ging tijdens de sinterklaasintocht in Staphorst bij de politie bekend. Van de overige drie mannen werden dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht herkenbare beelden getoond.

30 november