Kilometerheffing voor gemiddelde chauffeur in Staphorst komt uit op 668 euro

Dag na ontruiming enkele leerlingen afwezig bij Thorbecke Scholenge­meen­schap in Zwolle

De politie doet geen uitspraken over de minderjarige jongen die werd opgepakt nadat de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle werd ontruimd. Een dag later lijkt de rust enigszins wedergekeerd. ,,Op school moet je je veilig kunnen voelen.”