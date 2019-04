Kinderen basisschool Rouveen plaatsen bordje om te zorgen voor Jodenweg

Helaas, een besluit over treinstati­on Staphorst is nog ver weg, heel ver

24 april Of íe misschien iets gemist had, vroeg Overijssels gedeputeerde Bert Boerman zich woensdagochtend even af. Misschien een ministerieel besluit of zo dat aan zijn aandacht was ontsnapt? Want een treinstation voor Staphorst, die in het dorp al zo langgekoesterde wens? Daar had hij als provinciebestuurder dan op zijn minst toch iets van hebben moeten weten.