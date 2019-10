Klaas Kooiker uit Staphorst naar het Malieveld: ‘PFAS legt alles lam, er is nú actie nodig’

Het Malieveld maakt zich na de boerenprotesten op voor een nieuwe grote demonstratie: die van de bouw en infrawereld, waar grote onvrede heerst over stikstofregels en PFAS-maatregelen. Aannemers uit de regio zijn daarbij aanwezig. Klaas Kooiker uit Staphorst is één van de initiatiefnemers met zijn protestgroep Grond in Verzet.

De bouw-en grondwereld komt naar het Malieveld om -net als de boeren- bij het ministerie hun ongenoegen over stikstofregels kenbaar te maken. Ze protesteren daarnaast ook tegen de tijdelijke PFAS-norm. Sinds 1 oktober mag een kilo grond niet meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten. Als de concentratie te hoog is, mag grond niet worden verplaatst naar een plek waar de grond nog schoon is. Bouw en infra-bedrijven, waaronder stukadoors, baggeraars en afvalverwerkers zijn daardoor hard getroffen.

‘Het gaat te langzaam’

Klaas Kooiker vindt dat er snel een einde moet komen aan de impasse waar zijn grondzuigbedrijf nu in beland is. ,,We merken nu dat het werk stil komt te liggen omdat het niet uitgevoerd kan worden. De regels leiden tot een nieuwe crisis aan in de bouw, die door de overheid zelf in het leven is geroepen. Met deze actie willen we een écht grote crisis voorkomen.’’ De minister gaf eerder aan met de betrokken organisaties in gesprek te gaan, maar dat is voor Kooiker niet genoeg. ,,Het duurt nog maanden voor er dan iets besloten wordt. Het gaat voor ons te langzaam. Het moet gewoon binnen een week worden opgelost. We moeten door.’’

Tienduizenden mensen

Kooiker verwacht dat er veel bedrijven uit Oost Nederland woensdag van de partij zijn. ,,Alle sectoren en brancheorganisaties staan achter deze demonstratie. Bouwend Nederland, Cumela en VNO-NCW. Er komen bouwbedrijven, stukadoors, kraanverhuurders. Rollecate, een toonaangevende gevelbouwer uit ons gebied, zal ook met een delegatie aanwezig zijn. Ik verwacht al met al toch wel tienduizenden mensen in Den Haag.’’

Kooiker runt heeft een aannemersbedrijf in grondzuig-techniek. ,,Ik ondervind met mijn bedrijf aan den lijve dat het werk begint op te raken. Er zijn steeds minder aanvragen. Dat is vanwege het stikstofdebacle, maar vooral het grondverzet en alles wat daarmee te maken heeft het zwaar te verduren.’’ Volgens Kooiker liggen alle werkzaamheden waar grond bij moet worden verplaatst al een maand volledig stil. ,,Er kan dus niet worden gegraven. Het is belangrijk dat dit gewoon door kan gaan, omdat terreinen eerst geschikt moeten worden gemaakt om op te bouwen.’’

Bijna failliet

Ook baggeraars zijn woensdag van de partij. Geert Pruim van Pruim Baggerwerken BV uit Kuinre is één van de ondernemers die hard geraak is door de PFAS-maatregelen. Hij stelt inmiddels tonnen omzet te zijn misgelopen omdat waterschappen al langer opdrachten uitstellen, in afwachting van de regels. Een faillissement lijkt voor hem haast onvermijdelijk, zo vertelde hij eerder tegenover deze krant. ,,Het is mooi dat zoveel mensen betrokken zijn en er iets aan willen doen. Als ik de tijd en ruimte heb zal ik woensdag aanwezig zijn’’, zo laat voorafgaand aan de demonstratie weten.

Volledig scherm Baggeraar Geert Pruim. © Henri van der Beek

Grote voertuigen