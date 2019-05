Klassiekers trekken in Staphorst veel bekijks, eigenaren na show op pad voor een zonovergoten dagrit

Schade stalbrand Staphorst aanzien­lijk, verwondin­gen van één dier nog zorgelijk

10 mei Er is flinke schade aan de stal die gisteravond in brand vloog in Staphorst. Dat laat de brandweer weten. Bij de brand moesten zeven pinken (jonge koeien) halsoverkop worden bevrijd en dat leverde hen verwondingen op.