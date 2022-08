Kleuter die deelneemt aan 4 Mijl van Staphorst mag best een beetje stoer kijken

Minie uit Ommen koestert Jansje al 12,5 jaar als thuishulp: ‘We delen lief en leed’

Liefst 120 thuishulpen van Carinova zijn 12,5 jaar in dienst bij deze organisatie in de ouderenzorg. Minie ter Horst uit Ommen is er maar wat blij mee dat haar plaatsgenoot Jansje Baarslag haar elke dinsdagmorgen trouw een handje komt helpen.

13 juli