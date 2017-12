Klompenrace in teken verdwenen winkels in Rouveen

‘Werk an de winkel’, was het thema van de zestiende Klompenrace van Zonuendan, dat bestaat uit een groep dorpsgenoten die de lokale plattelandscultuur wil promoten en cultureel erfgoed wil behouden. ,,Dat doen we door ieder jaar een thema aan de Klompenrace te verbinden, dit jaar het winkelbestand. Langs het parcours in het dorp hadden we enkele dorpswinkeltjes van weleer nagebootst”, zegt Rudy Klomp namens de organisatie.