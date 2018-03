Koninklijke onderscheiding vertrekkend raadslid Staphorst

Lubbert Talen (SGP) is ter gelegenheid van zijn vertrek uit de gemeenteraad van Staphorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Theo Segers reikte hem gisteravond in een vernieuwde vergaderruimte de bij de onderscheiding behorende versierselen uit.

Talen (42) heeft 16 jaar deel uitgemaakt van de raad. Hij heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe raadsperiode. Sinds 2014 was hij voorzitter van de vijfhoofdige SGP-fractie. Talen wil zich meer toeleggen op zijn eigen bedrijf en gezin. Bovendien vindt hij dat het tijd is voor nieuw bloed in de fractie. Hij is als fractievoorzitter opgevolgd door Lucas Mulder.

Verschillende commissies

Lubbert Talen maakte deel uit van diverse overlegorganen, zoals het fractievoorzittersoverleg, het presidium, de rekeningcommissie, de afstemmingscommissie en de klankbordcommissie. Bij de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester in 2015 was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Voor zijn fractie was hij woordvoerder voor de portefeuilles algemeen bestuur, evenementen en cultuur, regionale samenwerking, financiën, openbare orde en veiligheid. Behalve Talen werd gisteravond afscheid genomen van Henk Courtz (CDA), Jan Talen (Liberaal Netwerk) en Bé Veen (PvdA). Zij keren als gevolg van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen niet terug.

Nieuwe raadzaal

Voor het eerst werd er gisteravond vergadert in een voor bijna 2 ton grondig gemoderniseerde raadzaal. In navolging van een aantal andere gemeenten heeft daar de Nederlandse vlag nu ook een plaats. En prominent ook. Niet één maar twee exemplaren van de nationale driekleur sieren de zaal. Dat het twee vlaggen zijn is volgens burgemeester Segers op advies van de ingehuurde interieurarchitect.

Twee vlaggen