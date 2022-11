KOZP eist onafhankelijk onderzoek naar geweld in Staphorst en optreden politie: ‘Dit was terreur’

Staphorst verhoogt OZB extra en dat voelen inwoners in hun portemon­nee

Wat zich al aftekende na de eerste begrotingsvergadering is na de tweede vergadering een feit: woningbezitters in Staphorst krijgen volgend jaar een rekening voor de onroerend zaakbelasting die enkele tientjes per jaar hoger is dan dit jaar.

8 november