Kregen kinderen in Staphorst minder corona door luchtfilter? Nu alsnog groot onderzoek in 200 lokalen

Omwonenden lijken strijd om ‘plan Waanders’ in Staphorst te gaan winnen

Wat moet de gemeenteraad van Staphorst met de plek waar nu nog hotel-restaurant Waanders staat? Ontwikkelaar Jan Mulder zijn zin geven en de bouw van 78 appartementen en een grandcafé/lunchroom toestaan? Of luisteren naar de omwonenden, die vol ongenoegen zitten over het in hun ogen veel te grootschalige plan. Het lijkt het laatste te worden.

21 september