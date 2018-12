Kwart miljoen extra voor opkalefateren woonwijk De Slagen

Het is de kers op de taart nu na een stilstand van meer dan tien jaar de woningbouw in dit nieuwste deel van Staphorst weer wordt opgepakt. De eerste woningen in De Slagen zijn gebouwd in 2006. De laatste jaren zijn door diverse omstandigheden de bouwactiviteiten tot stilstaand gekomen. Het resultaat is een niet afgebouwde wijk, met daarin nog ongeveer 42 niet bebouwde kavels.

Frustratie

Voor de betrokken bewoners is dat een grote frustratie. Bij de koop van de woning heeft men immers ook betaald voor het woonrijp maken. Dat heeft de afgelopen jaren tot veel klachten uit de buurt geleid. Zij woonden lange tijd in een bouwput. ,,Nu eindelijk weer gebouwd gaat worden, gaat een jarenlang gekoesterde hartewens in vervulling”, zegt Erik Hattem (SGP). Zo denkt de raad ook, die unaniem van mening is dat met het extra geld voor meer parkeerplaatsen, openbaar groen en speelplaatsen tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de bewoners. ,,Ik heb nog nooit een raadsvoorstel meegemaakt waarin de gemeenteraad met zoveel blijdschap geld uitgeeft”, zo vatte Fabian de Wee van Gemeentebelangen de heersende mening samen.

Verkoop kavels

De eerste twaalf bouwkavels doen Staphorst Ontwikkeling (met daarin de participerend Exploitatie Maatschappij Staphorst (EMS) en makelaar Boertjes 18 december in de verkoop. Deze zijn gelegen in het noordelijke gedeelte van Lanen en Hoven. De kavels worden zonder bouwplan verkocht. Maar er geldt wel de verplichting dat één van de partners van de EMS, bestaande uit een aantal Staphorster bouwbedrijven, gaat bouwen.

Wijkraad