Lankhorsterweg moet 'verkeersvriendelijker'

,,Er moet nu een keer serieus naar de Lankhorsterweg gekeken worden." De PvdA in Staphorst hamert op het verkeersvriendelijker maken van de gevaarlijke weg tussen Halfweg en Meppel.

Wat de PvdA betreft, komt langs de bijna 8 kilometer lange kronkelweg een fietspad. Een motie van die strekking haalde het niet. ,,Een zegen dat er tot nu toe niets ernstigs gebeurd is." Hiermee steunde Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) het idee van de PvdA tevergeefs.

Hoge prioriteit

Politiek Staphorst is het erover eens dat de gevaarlijke Lankhorsterweg, waarvan schoolgaande Staphorsters en recreanten gebruik maken, verkeersvriendelijker moet. Nu het fietspad langs de lange kronkelweg is weggestemd, dringt Liesbert Lubberink (PvdA) aan op hoge prioriteit voor de Lankhorsterweg in het nieuw op te stellen fietspadenplan. En benut de subsidiemogelijkheden daarbij optimaal, adviseert Lubberink.

Jacob Spiker (CDA) erkent de noodzaak, maar wijst op het huidige fietspadenplan. ,,Daar staan veel trajecten op. De Lankhorsterweg is een ingewikkeld tracé. Er zijn veel betrokken grondeigenaren. Laten we het fietspad vanaf volgend jaar maart opnieuw bekijken."

Subsidiemogelijkheden

Wethouder Sytse de Jong houdt in zijn bestuursperiode vast aan het door Spiker aangehaalde fietspadenplan, waarin de Lankhorsterweg niet aan de orde is. ,,Maar er komt een herijking van het rijwielplan. We wachten af wat de subsidiemogelijkheden zijn. Ons oog is daarbij ook gericht op de provincie."

,,Er moet nu een keer serieus naar de Lankhorsterweg gekeken worden", benadrukt Lubberink. ,,Wat een kans voor Staphorst om een prachtig gebied te ontsluiten voor recreatie en dan bovendien een veilige route in de eigen gemeente te creëren voor de schoolkinderen."

Jonge gezinnen

Ook wees de PvdA'er op de veranderingen, die op de Lankhorst gaande zijn. ,,Veel boerderijen krijgen een andere bestemming en de populatie wijzigt van oude boeren in jonge gezinnen. De wens voor beter internet is groot in dit gebied, maar voor een fietspad ook."