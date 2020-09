Lichte aardbeving in de buurt van Staphorst: ‘Niks van gemerkt, we slapen rustig vannacht’

PEC Zwolle O21 te gast bij toernooi derdedivi­si­o­nist Staphorst

7 juli Het nieuwe O21-elftal van PEC Zwolle speelt in de voorbereiding oefenwedstrijden tegen ADO Den Haag, NAC Breda, FC Groningen en Almere City, maar blijft ook in de regio actief. De ploeg van trainer Niek Loohuis is op zaterdag 8 augustus te gast bij derdedivisionist Staphorst.