Lintjesregen bereikt ook Staphorst: twee inwoners ontvangen onderscheiding

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rian Horstra-Dubbink (69, IJhorst) is al sinds 1998 actief bij de afdeling IJhorst van de vereniging Vrouwen van Nu. Ze verzorgde onder meer creatieve workshops en zat in het bestuur. Daarnaast heeft ze veel gedaan voor de Protestante Gemeente IJhorst-De Wijk: ze verkocht in de IJhorstermarktcommissie spullen voor Roemenië en Rwanda en is nog steeds ouderling-kerkrentmeester. Ze rijdt ook als vrijwillig chauffeur op de buurtbus van IJhorst en omstreken.

Wolter Kok (74, Rouveen) was ruim 45 jaar evenementenhulpverlener bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Staphorst. Hij is actief als verkeersregelaar voor wandelevenementen en de jaarlijkse Staphorstdagen. In Staphorst is hij ook chauffeur voor het Dagactiviteitencentrum Horstheim. In Zwolle is hij eveneens vrijwilliger op de Eliëzer- en Obadjaschool voor speciaal onderwijs.