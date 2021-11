Makelaar voor de misdaad? Verhuurder henneppanden in Staphorst en Klarenbeek ‘kreeg pistool op zijn hoofd’

Check jouw gemeente KAART | Staphorst blijft ‘coronakop­lo­per’, maar niet meer van heel Nederland

Staphorst is haar koppositie in Nederland kwijt. Ze is niet langer de gemeente met relatief de meeste coronabesmettingen. In de regio torent ze nog wel boven andere plaatsen uit, maar ook in omliggende gemeenten stijgt het aantal positieve tests.

