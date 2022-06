Man (41) twee jaar cel in voor misbruik van stiefdochter en logeetje in Staphorst

Staphorst pakt verkeers­over­last in centrum aan: verplaat­sing van op- en afrit aan zuidkant A28

Er is al vaak en lang over gesproken, maar nu moet er eindelijk een vastomlijnd plan komen om Staphorst via de A28 beter te ontsluiten en de verkeersdruk in het centrum te verminderen. Dat hebben SGP, CU en CDA vastgelegd in hun coalitieakkoord.

