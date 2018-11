Man onder invloed in korte tijd twee keer aangehouden door politie Staphorst

Interview Sterkt geloof in de kerk van Urk en Staphorst ook het geloof in de voetbalti­tel?

17 november Twee dorpen met de verbindende factor ‘geloof in de kerk’ strijden vandaag binnen de lijnen vanuit hun ‘geloof in de titel’. Riekelt Jan Brands (Urk) en Rob Mijnheer (Staphorst) leggen hun geloofskaarten op tafel in de aanloop naar hun onderlinge voetbalduel (zaterdag 15.00 uur, Urk) in de top van de hoofdklasse B.