Man te water geraakt in Staphorst, slachtoffer gereanimeerd

Voormalig Staphor­ster burgerva­der Gerrit Jan Kok aangesteld als waarnemend burgemees­ter in Losser

Gerrit Jan Kok uit Enschede is aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Losser. Kok begint vandaag met zijn werkzaamheden in Losser. Inmiddels is hij hiervoor beëdigd op het provinciehuis in Zwolle.

16 november