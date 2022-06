Meer ‘kanjers’ mogen mee de lucht in tijdens Balloonfair Staphorst

met video Aubade klinkt eindelijk weer op Koningsdag in Staphorst (maar wie schreef tekst van volkslied?)

Voor het eerst in twee jaar tijd viert Staphorst weer ouderwets Koningsdag. Met een tocht met versierde fietsen en daarna een massale aubade op het marktplein werd de dag geopend. Honderden kinderen, ouders en grootouders - sommigen in klederdracht en bijna iedereen uitgedost in oranje of rood-wit-blauwe kleuren - hadden er duidelijk zin in.

27 april