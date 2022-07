Met nieuwe naam en hoofdsponsors keren de grasbaanraces terug in Staphorst

‘Angst en gesjoemel’: Huis voor Klokkenlui­ders wil om tafel met bestuur Omgevings­dienst IJsselland

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJsselland gaat in gesprek met het Huis voor Klokkenluiders. Dat meldt voorzitter Maarten Offinga. De aanleiding is de aanklacht van personeelsleden, waarover de Stentor vorige week berichtte. Volgens medewerkers is er bij deze omgevingsdienst sprake van een angstcultuur en gesjoemel met regels en geld.

12 juli