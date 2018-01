Minder schade in Staphorst bij jaarwisseling

De totale schade aan gemeentelijke eigendommen zoals straatverlichting en verkeersborden bedraagt 1.289 euro. Dat is ruim 6.000 euro minder dan vorig jaar. ,,Een aanzienlijke daling van de schade. Daar mogen we als hele gemeenschap trots op zijn. We hebben het samen voor elkaar gekregen", aldus Segers, die complimenten uitdeelde aan de ingezette stewards, stichting Oud en Nieuw, carbidschieters en de jongeren die samenkwamen bij de rotonde in het dorp.

De tijden dat in de gemeente door feestvierende jongeren voor tienduizenden euro's schade werd aangericht lijkt definitief voorbij. Segers mengde zich tijdens de jaarwisseling persoonlijk in het feestgedruis bij de rotonde. Een plek waar het jaren terug nog volledig uit de hand liep. ,,Maar die tijd is geweest", zegt Segers, die zelf in de oudejaarsnacht op straat talrijke complimenten kreeg voor de gemeentelijke aanpak voor een rustige en veilige jaarwisseling. ,,Het systeem met stewards, dikwijls vaders van jongeren, liep uitstekend. Dat doen we volgend jaar weer".