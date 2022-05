Minister op bezoek bij bezorgde boeren Staphorst over stikstofmaatregelen: ‘Vreselijk, maar ik wil geen valse hoop bieden’

Natuurlijk maakt hij zich zorgen over de toekomst, zegt agrariër Jan Troost (55) in een van de stallen van zijn kalverhouderij in Staphorst, waar deze middag stikstofminister Christianne van der Wal op bezoek is. Hij, zijn vrouw en de twaalf kinderen - vier zoons, acht dochters - zijn dag en nacht bezig met het bedrijf. ,,Het hele gezin helpt als het druk is mee. Nu dreigt de overheid allerlei boerenbedrijven op te willen kopen. Agrariërs worden misschien gedwongen te stoppen.” In ruil voor een zak met geld. ,,En dan? Ik wil helemaal niet anders.”