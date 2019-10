Motorclub Staphorst mag crossbaan verlengen

Bouwsector bereidt groot stik­stof-pro­test voor en dreigt met Malieveld: 'Het is ons menens’

19 oktober In navolging van de boeren bereidt nu ook de bouwsector grootschalige acties voor om tegen het stikstofbeleid van de regering te protesteren. Vanuit onder meer Staphorst is de stichting Grond in Verzet in oprichting, en binnen een etmaal schaarden zo'n vijfduizend bedrijven, bouwvakkers en aannemers zich achter de actiegroep. Een datum voor een landelijk protest, wellicht op het Malieveld, is al gekozen: 30 oktober.