Motorcrossers hoppen door van plek naar plek in Staphorst

Het crossbaanloze tijdperk van De Auto en Motorsportvereniging AMBC in Staphorst gaat het vijfde jaar in. Een lustrum waar de motormuizen flink van balen.

Staphorst - In de winterstop struinen de leden door Staphorst om te kijken waar een tijdelijke crossbaan kan komen. Elk jaar versieren ze een locatie. Nu ook weer. Een stuk akkerland pal naast de A28 moet dit jaar de crossbaan worden. Gemengde gevoelens. Het liefst zouden ze hun noppen in de modder van hun oude vertrouwde baan aan de Spoordijk in Staphorst zetten. Daar zit de club al veertig jaar. Dat mag niet. Al sinds eind 2014 niet.

Geluidsmaatregelen

Buren van ’t Wiede Gat, de eigenlijke accommodatie van de duizend leden tellende AMBC aan de Spoordijk, eisten toen handhaving. Cijfers wezen uit dat de club de geluidsmaatregelen overtrad en de gemeente kon niet anders dan de baan op slot doen. Ook klaagde de buurt al jaren over parkeeroverlast. Alleen motoren die weinig lawaai maken, mogen er crossen. De rest niet. Tot op de dag van vandaag. Driehonderd crossende leden zijn gedupeerd.

Nieuwe vergunning

De AMBC besloot daarop een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. De oude uit 2002 was immers onhoudbaar. Onderdeel van de vergunning was een 4 ton kostend pakket aan maatregelen om de overlast tegen te gaan. Zo gaat de geluidswal van vijf naar zeven meter. De gemeente ging na lang wikken en wegen akkoord. De omwonenden stapten daarop naar de rechter. Die gaf de gemeente en de AMBC na wat aanpassingen haar fiat. De buurt stapte toen naar de Raad van State. Die buigt zich over de bezwaren die buren indienden tegen de omgevingsvergunning.

De AMBC kan niet anders dan het vonnis van de hoogste rechters afwachten. In theorie zou je al allerlei werkzaamheden kunnen doen, maar als de Raad van State een streep door de vergunning zet, gaat de AMBC het schip in.

Verlossend vonnis

,,Waarschijnlijk in oktober of november komt het verlossende vonnis. We gaan ervan uit dat de Raad van State de uitspraak van de rechtbank bekrachtigt. Dan kan eindelijk de vlag uit”, zegt AMBC-voorzitter Bé Veen. ,,Ik nodig dan alle buren uit om in gesprek te gaan. We willen een goede verhouding en we doen ons uiterste best om de overlast te beperken. We zijn een christelijke gemeente. We moeten geven en nemen.”

Het lukt de vereniging al vijf jaar lang om een tijdelijke baan aan te leggen, zodat de zwaardere klassen toch kunnen rijden. Het is provisorisch, maar het kan. ,,Vorig jaar zaten we bij Duntep en nu hier. Dankzij welwillende grondeigenaren en sponsoren kunnen we blijven rijden. Daar zijn we enorm dankbaar voor”, zegt Veen. ,,De saamhorigheid binnen de club is groot.”