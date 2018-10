Motorrijder gewond na botsing bij Rouveen

Het ongeluk gebeurde toen een automobiliste vanuit een oprit bij een woning de weg opdraaide, en daarbij de van links naderende motor over het hoofd zag. De motorrijder is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. In verband met onderzoek door de VOA (Verkeersongevallenanalyse van de politie) is de Holtrustweg, een weg in het buitengebied tussen Hasselt en Rouveen, afgesloten.