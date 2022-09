Mouwen opgestroopt voor grote schoonmaak in Staphorst

Op die dag wordt overal in de wereld het zwerfafval aangepakt. Zo ook in de gemeente Staphorst. Sommige doen dat samen en anderen op eigen gelegenheid. Iedereen die wil, kan zich aansluiten, laat de gemeente weten.

De grote schoonmaak begint om 09.00 uur. Voor het oprapen van afval zijn speciale grijpers. Deze staan bij de gele afvalcontainers in Rouveen en Staphorst maar zijn in beperkte aantal beschikbaar. Het verzamelde zwerfafval kan in vuilniszakken die eveneens bij de gele afvalcontainers liggen.