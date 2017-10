Mtb-route in Staphorster bos is opgeknapt

Voetballers IJhorst en SGP botsen: voor beide is de zondag heilig

11:54 Hoongelach in de kantine van voetbalvereniging IJhorst. Van de SGP in Staphorst moeten ze maar op zaterdag gaan spelen als ze in het dorpje willen rekenen op financiële steun. ,,Gaan we niet doen. Nooit.''