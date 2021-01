Mysterieuze kofferdumping houdt wijkagent Staphorst bezig: ‘Heb ik nog niet eerder meegemaakt’

De wijkagent besloot vanmorgen toch maar even om poolshoogte te nemen aan de Keppelweg in Punthorst. Via social media kwam eerder namelijk een melding binnen over een aantal koffers die in het buitengebied van Staphorst lagen. In de berm langs de Keppelweg lagen vijf koffers, zonder inhoud. Circa tien kilometer verderop aan de Scholenweg bij Rouveen was het ook raak. Daar werden vier koffers in de sloot gevonden. Eveneens zonder inhoud.