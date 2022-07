Na corona terug van weggeweest; de 4 Mijl van Staphorst

Bij de vorige editie in 2019 deden ruim zevenhonderd hardlopers mee. Het parcours van 6,437 kilometer is gecertificeerd door de Atletiekunie. Dit betekent dat de afstand klopt en dat de deelnemers dus een officieel persoonlijk record kunnen lopen. De start en finish is aan de Binnenweg bij het gemeentehuis.

De 4 Mijl van Staphorst begint met wedstrijden voor de jeugd. Om 18.40 uur starten de meisjes tot en met 4 jaar voor de Hillies MiniMijl, een wedstrijd over 200 meter. Tien minuten later starten de jongens van deze leeftijd. Om 19.00 uur is de start van de Kidsrun met als eerste de 800 meter voor meisjes van 5 tot en met 7 jaar. De jongens gaan tien minuten later van start.

Om 19.20 uur is de start van de 1000 meter voor meisjes van 8 tot en met 10 jaar. Ook hierbij starten de jongens tien minuten later. Voor de kinderen van 11 en 12 jaar wordt er een parcours van 1200 meter uitgezet. Zij starten om 19.40 uur.

Speaker

Om 20.00 uur vertrekken de deelnemers voor de 4 Mijl. Speaker Roel Poolman zal alle deelnemers de finish over praten en het publiek op de hoogte houden van het wedstrijdverloop. De verwachting is dat de eerste deelnemers rond 20.20 uur zullen finishen. Alle deelnemers ontvangen een medaille.

De organisatie vraagt de deelnemers om zich alvast in te schrijven via de website 4mijlvanstaphorst.nl. Dit scheelt wachtrijen bij het ophalen van het startnummer en bovendien is het goedkoper. Op de dag inschrijven is ook mogelijk en wel vanaf 17.30 uur tot dertig minuten voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd.