Nachtelijke botsing tussen Rouveen en Staphorst: drie auto’s weggesleept van de A28

Onderzoek naar van vriendjes­po­li­tiek beschuldig­de wethouder Lucas Mulder van Staphorst mogelijk deels openbaar

19 juni Het integriteitsonderzoek naar het functioneren van wethouder Lucas Mulder van de gemeente Staphorst wordt mogelijk, gedeeltelijk, in de openbaarheid besproken door de gemeenteraad. Die besluit volgende week dinsdag of het gehele onderzoek of delen daarvan in de raadsvergadering van 30 juni behandeld gaan worden.